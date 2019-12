Centro de Lazer de Jardim Alegre garante recursos para 2ª etapa

As obras do Centro de Lazer e Esportes que está sendo construído em fundo de vale, entre o Jardim América e o Conjunto Habitacional José Paschulski, seguem em ritmo acelerado em Jardim Alegre. Nesta semana, a prefeitura garantiu mais recursos para segunda etapa da obra.

Até agora, foram executados os serviços de desassoreamento e terraplanagem do Lago Santini, a estrutura da barragem está sendo concluída e quase mil metros quadrados de calçamento das áreas de estar e mirantes também estão prontos. A pista de caminhada também foi finalizada. No momento, a empreiteira trabalha no plantio de grama.As obras foram iniciadas no final do ano passado.

Além da pista de caminhada de 900 metros, que se encontra pronta, o espaço será amplamente iluminado e dotado de parque infantil, bancos e floreiras, academias ao ar livre, academia de alongamento para atletas e mirante. Ao lado do parque também serão construídos um campo de futebol suíço e uma quadra de areia

Conforme o prefeito José Roberto Furlan, os recursos investidos na obra são de R$ 600 mil do Governo do Estado, através dos deputados Alexandre Curi e Douglas Fabricio com contrapartida nas obras de fundação.

Nesta semana, a prefeitura recebeu a liberação de mais R$ 780 mil, através de emenda parlamentar do deputado Douglas Fabricio para pavimentação em paver de todo o entorno do centro de lazer e construção do campo de futebol suíço e da quadra de areia.

CONCLUSÃO

A expectativa de Furlan é que as construções sejam concluídas ainda no primeiro semestre de 2020. “As construções no lago estão em pleno vapor, inclusive o lago já foi povoado com peixes e, se Deus quiser, no começo de março queremos entregar essa primeira parte do projeto para a população. Agora com a liberação de novos recursos entramos na segunda fase, que é a colocação de paver em todo o entorno do centro e a construção do campinho, que queremos concluir também o mais breve possível”.

Para o prefeito, o Centro de Lazer e Esportivo será o novo cartão postal da cidade. “Uma obra muito esperada pela população. Um ambiente para estimular a atividade física e momentos de descontração para as famílias. Além disso, o parque vai dar vida a um espaço muito bonito, que se encontrava abandonado”, enfatiza Furlan.