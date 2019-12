 Vereadores aprovam plano de cargo e carreira do magistério de Ivaiporã

O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal, encaminhado à Câmara de Vereadores pelo prefeito Miguel Amaral, no dia 6 de dezembro, foi aprovado, na terça-feira, dia 17, por unanimidade, durante sessões ordinária e extraordinária.

Elaborado pela Carraro Advogados Associados de Londrina – vencedora da licitação, e pela professora Rosa Venice Curti Crozatto, o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal visa valorizar os profissionais da rede e fortalecer o ensino.

Segundo o prefeito Miguel Amaral Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal só foi aprovado, após quase 14 anos, e necessitou muito diálogo. O documento também foi acompanhado pelo prefeito Miguel Amaral e a secretária municipal de Educação, Rose Sirço – além dos vereadores da base e por uma comissão de professores da rede municipal, visando valorizar os profissionais ao longo carreira e fortalecer o ensino do município.



“Prevaleceu o bom senso entre os 9 vereadores. Por isso, reconheço a liderança do presidente Éder Bueno e o empenho da professora Rosa Venice Curti Crozatto – com apoio da secretária municipal de Educação, Rose Sirço, e da comissão formada por 21 representantes das 10 escolas municipais e dos 11 centros municipais de educação infantil”, declarou Miguel Amaral.

O prefeito afirmou que a educação é a melhor ferramenta para formar cidadãos e desenvolver o município, enquanto Éder Bueno reforçou a coragem do prefeito Miguel Amaral, por entender a complexidade da elaboração do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal.

“Após a elaboração do documento houve muito debate entre os 9 vereadores, que foram muito responsáveis nas análises, aprovando por unanimidade. Portanto, os maiores beneficiados são os professor, que precisam ser valorizados”, concluiu Éder Bueno.