Lunardelli ganha destaque em mapeamento de turismo no Brasil

O município de Lunardelli está passando por uma transformação e modernização no setor turístico. A prefeitura, através da secretaria municipal de Turismo, vem atuando efetivamente para desenvolver a vocação do município, criando novos atrativos e capacitando comerciantes e agricultores para prestar um atendimento mais qualificados aos visitantes.

A cidade é conhecida como Capital da Fé, por causa dos milhares de turistas que a visitam todos os anos por causa do Santuário de Santa Rita de Cássia. Além da igreja e da gruta, os devotos também visitam o Monumento da Rosa, a Praça de Santa Rita de Cássia e a réplica do corpo incorrupto da santa.

Nos últimos três anos, a atual administração realizou a revitalização da Praça de Santa Rita de Cássia e do Monumento da Rosa. Além de investir em melhor infraestrutura da cidade, também foram criados novos atrativos, como a Rota das Capela e Caminha na Natureza, em parceria com Emater.

“Também lançamos a logomarca da Capital da Fé e o tour virtual para que as pessoas conheçam o santuário e alguns pontos da cidade através do aplicativo em 360 graus, que está disponível no site do município”, destaca o secretário de Turismo, Francisco Izidoro. O fomento no setor gerou grandes avanços.

Mas com o crescimento do turismo, o principal resultado é o maior reconhecimento da rota religiosa. Lunardelli foi inserido na Rede de Inteligência de Mercado do Turismo, fruto do esforço coletivo do Ministério do Turismo com os Órgãos Estaduais de Turismo e Sebrae.

“Isto significa mais visibilidade e a expectativa de novas oportunidades econômicas. Com a atração de mais turistas, nosso comércio cresce e agora estamos capacitando nossos pequenos produtores, sendo que agroindústrias já estão nascendo. Também temos muita diversidade natural, e unindo os dois nichos, poderemos gerar mais desenvolvimento”, assinala o prefeito, Reinaldo Grola.