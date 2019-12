Prefeitura de Ivaiporã revitaliza e inaugura UBS da Vila João XXIII

O prefeito Miguel Roberto do Amaral acompanhado do vice Ilson Gagliano e secretário de saúde Claudeney Martins inauguraram na manhã desta sexta-feira (20) a revitalização da Unidade Básica de Saúde da Vila João XXII. Uma importante unidade que mantém duas equipes do Programa Saúde de Família (PSF) e atende moradores de uma ampla área territorial, das vilas: João XXIII, Luiz XV, Ouro Preto, Aeroporto, Versalhes, Xurupita e Belo Horizonte. Foram investidos na unidade de saúde quase R$ 150 mil, através de recursos do Governo do Estado.

Dentre as melhorias realizadas, destacam-se substituição de revestimento, pintura externa e interna, troca de esquadrias de todo o prédio, colocação de grades, tubulação para implantação de ar condicionado, adaptação de banheiros para portadores de deficiência, construção de banheiros e sala de espera.

Conforme o prefeito Miguel Roberto do Amaral uma das pautas prioritárias da administração municipal, a Atenção Básica em Saúde vem sendo qualificada nos últimos anos. Segundo o prefeito nos quatro anos da atual gestão serão investidos na saúde em média 22% da receita corrente, quando a legislação exige 15%.



“Teremos em janeiro a inauguração da reforma da UBS da Vila Nova Porã e nossa administração ainda vai entregar à população mais duas novas UBS, a da Monte Castelo que está em construção e também já está aprovada a construção de uma unidade nova no Jacutinga. Estamos sempre buscando o melhor para a nossa cidade. Espero que a comunidade cuide muito bem desta unidade que pertence a todos nós”, destacou Miguel Amaral.



O vice-prefeito Ilson Gagliano falou sobre o momento importante para os moradores da região da base da unidade de saúde, que passa a contar com uma condição digna no atendimento. Ele reiterou também o respeito aos trabalhadores da unidade de saúde que, nas suas palavras, “passam a ter condições muito dignas de prestar um bom atendimento no acolhimento para os moradores”, assinalou.