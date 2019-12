Cohapar entrega casas em Marilândia do Sul

Representantes da Cohapar e da prefeitura de Marilândia do Sul entregaram nesta quinta-feira (19), pelo programa Nossa Gente, 12 casas populares para famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O programa estadual foca na inclusão social, visando à qualidade de vida por meio de moradias dignas.

Esta é uma das primeiras entregas do novo programa estadual que já beneficiou 32 famílias no Paraná. A primeira entrega aconteceu em Manoel Ribas, no início de dezembro.

“É concreto e visível o impacto social que este programa está trazendo para as pessoas de Marilândia do Sul”, comenta a chefe da regional da Cohapar, Elisangela de Araújo. “Um programa ímpar, sem custo, que garante uma nova vida para as famílias, que até então enfrentavam diversas dificuldades por residirem em áreas de riscos”, complementa.

O prefeito Aquiles Takeda também destaca a importância da iniciativa. “O programa atende as famílias mais vulneráveis e com mais dificuldades. Além de vir ao encontro das necessidades das famílias, que agora vão desfrutar de um lar digno”, disse ele.

FAMÍLIAS CONTEMPLADAS – Coordenado pela Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, o programa Nossa Gente envolve ações sociais, incluindo a construção de casas populares. As famílias atendidas são as que possuem renda bruta mensal de até dois salários-mínimos e estão cadastradas no programa.

É o caso da aposentada Maria Rodrigues, de 69 anos, que enfrentava muitas dificuldades no precário barraco coberto por lona onde vivia até agora. “Estou muito feliz, faço aniversário neste mês e, sem dúvida, este foi o melhor presente que eu já ganhei na vida. Enfrentei momentos muito difíceis na antiga casa, passava frio e quando chovia entrava água por conta das goteiras. Mas, com a nova casa minha vida vai ser maravilhosa”, compartilha Maria.

A OBRA – A construção do empreendimento foi executada pela Ipanema Construções e Incorporações, contratada pela Cohapar. Os imóveis possuem de 32 a 49 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço externa. As obras são financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o que permite que as moradias sejam repassadas de graça aos beneficiários.