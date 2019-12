São João do Ivaí completa 55 anos hoje

São João do Ivaí completa hoje (20), 55 anos de emancipação política administrativa. O feriado que seria nesta data foi transferido através de decreto do prefeito para o dia 02 de janeiro, por isso, o comércio, bancos e repartições públicas funcionam normalmente. O poder público havia organizado uma festa para comemorar a data, que começaria hoje, mas teve que ser adiada por causa do mau tempo.

As festividades acontecerão nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2020, com atrações garantidas: Júlia e Rafaela, João Neto e Frederico e Conrado e Aleksandro. “Parabéns minha querida cidade. Agradeço a Deus por ter nascido nesse solo abençoado e cheio de pessoas do bem”, postou o prefeito Fábio Hidek Miura, em seu perfil no Facebook.

* Informações Canal HP