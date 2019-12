Um dia após sair da cadeia homem é assassinado em Cambé 

Um homem foi assassinado em Cambé, no norte do Paraná, durante a madrugada desta sexta-feira (20). O que chama atenção, é que Leonardo Joaquim Marçal de Aguiar foi morto a tiros, um dia depois de sair da cadeia.

O crime aconteceu na rua César Moreski, no Jardim Ana Rosa. Segundo a Polícia Militar (PM), pelo menos cinco homens encapuzados teriam invadido a casa onde ele estava e atiraram várias vezes. Ao menos 30 tiros foram disparados. A suspeita é de execução.

Conforme a PM, Leonardo tinha saído da Cadeia Pública de Ibiporã na quinta-feira (19), após decisão de revogação de sua prisão preventiva, ou seja, liberdade provisória.

Ele estava preso pelo suposto envolvimento na morte do sargento Mazzocato da Polícia Militar, em maio do ano passado. O policial, que tinha 45 anos, estava de folga e foi morto a tiros no bar da família.

Segundo a defesa, Leonardo chegou a comunicar que estava sendo ameaçado de morte, na semana passa durante depoimento perante a autoridade judiciária.

A Polícia Civil instaurou um inquérito e investiga o caso.