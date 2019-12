Um acidente na madrugada desta sexta-feira (20), deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR 369, próximo a Uraí, região norte do Estado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo gol, com placas de Jataizinho bateu de frente com um ônibus com placas de Londrina, no Km 109 da rodovia.



O motorista do gol morreu na hora. O motorista do ônibus teve ferimentos leves.



O trecho onde o acidente ocorreu está em obras e exige bastante atenção dos motoristas.