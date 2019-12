Motorista é detido por embriaguez ao volante em Jardim Alegre

Um homem foi detido em Jardim Alegre e conduzido para a 54ª Delegacia Regional de Polícia (54ª DRP) por embriaguez ao volante, na tarde de ontem (19), por volta das 18 horas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), em patrulhamento pela Rua São João, a equipe avistou um veículo VW/Saveiro estacionado irregularmente na esquina da via, tendo o motorista saído correndo do interior de um bar e adentrado no carro.



Tendo ignorado as ordens de abordagem da equipe, ele saiu conduzindo o automóvel. Os policiais realizaram a abordagem na praça da Igreja, onde foi constatado que o condutor apresentava forte odor etílico. Foi então oferecido o teste de etilômetro, o qual foi negado.

Dado voz de prisão, o motorista recusou a entrar no camburão da viatura e acatar as ordens emanadas pela equipe. Sendo então o infrator imobilizado e encaminhado para a 54ª DRP em Ivaiporã. O veículo foi transportado para o pátio da 6ª CIPM.