Carro capota no centro de Faxinal, outro veículo envolvido no acidente foge

Um acidente foi registrado na tarde de quinta-feira (19), no cruzamento das Ruas Tibagi e Alberto Barthels, em Faxinal. O impacto foi tão forte que um Corsa envolvido no acidente capotou. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o motorista do carro capotado relatou, que ele trafegava na rua Tigabi quando no cruzamento com a rua Alberto Barthels, um outro veículo também modelo Corsa, atravessou a preferencial. Depois da colisão o carro responsável pelo acidente se evadiu do local.