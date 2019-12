Um casal acionou a Polícia Militar (PM), após flagrar na manhã de quinta-feira (19), um homem jogando um cachorro dentro do Córrego Pindauvinha, na Rua Jacarezinho, em Ivaiporã, no Paraná. O animal foi retirado da água pelo casal.

Os policias abordaram o suspeito que relatou que uma mulher havia pedido para ele se livrar do animal porque ela não o queria mais. O homem que atirou o cão no rio, bem como a dona do cachorro foram encaminhados para serem autuados pelo crime de maus-tratos de animais.