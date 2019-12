Primeiro condomínio popular vertical é lançado em Ivaiporã

Com a presença do prefeito Miguel Roberto do Amaral e do presidente da Câmara de Vereadores Eder Bueno, a Szimanski e Favero Construções fez na manhã desta quinta-feira, o lançamento do primeiro Condomínio Popular Vertical de Ivaiporã, o Recanto dos Pássaros. Os apartamentos serão financiados através do programa “Minha Casa, Minha Vida” nas faixas de renda 1,5 e 2.

Durante o lançamento, o sócio proprietário da empreendedora, Rodrigo Anastácio Favero entregou as pastas aos correspondentes locais que farão as inscrições dos interessados em adquirir uma unidade residencial. Para se enquadrar no financiamento, os interessados devem se encaixar nas faixas de renda entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil. O valor do apartamento será vendido por R$ 97.580,00 e a taxa de juros junto ao programa é de 5.8%.

O prefeito Miguel Amaral acredita que este é o maior empreendimento imobiliário popular na história da cidade. “Serão investidos cerca de R$ 30 milhões. Eu quero dizer que não vamos parar por aqui. Iniciando esta obra, já vamos pensar em outro local. Agora a gente vem para potencializar a região aqui da Vila Nova Porã, mas vamos continuar trabalhando na questão social, atendendo os moradores e levar também outros empreendimentos populares para outras regiões da cidade”.

Ele relatou ainda vai trabalhar junto ao Governo do Estado para executar os serviços de saneamento na Vila Nova Porã. “Se o Estado nos apoiar nessa questão, vai cair mais os custos das prestações para a população. A prefeitura tem que atuar atendendo em todas as áreas, inclusive na habitação popular. Nós temos pesquisa de mais de 3 mil pessoas sem casa própria em Ivaiporã, 10% da população. E este condômino é o primeiro passo para realizar o sonho da população, que é ter a sua própria moradia”.

A Szimanski e Favero Construções foi a empresa vencedora da licitação de concorrência pública da Prefeitura de Ivaiporã para construção do residencial e comercialização dos imóveis com o menor valor para os mutuários. O valor do terreno onde o empreendimento será construído é estimado em R$ 673 mil e será depois repassado pelo agente financeiro aos cofres municipais.