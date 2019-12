Projetos da APMIF de Cambira sobem ao palco

O anfiteatro de Cambira recebeu na noite de terça-feira apresentações culturais. Abrindo a programação, o projeto “Viva Vida” da Associação de Proteção à Maternidade e Infância (APMIF), ministrado pelo instrutor Jhonatan Hoenisch Costa, contou com músicas gospel indo até adaptações de música eletrônica para o violão

"Com esse trabalho abrangemos um pouco da diversidade cultural da nossa música, mostrando aos alunos o potencial da música brasileira e levando isso adiante respeitando sempre o estilo musical de cada pessoa", frisou professor Jhonatan.

Logo após as apresentações dos alunos do curso de música, o palco abrigou uma espetáculo do projeto de capoeira ministrado pelo professor Reinaldo Soares Fraga (Faísca), juntamente com a APMIF e a colaboração do professor “Cabelo” da Capoeira Escravidão

"A capoeira é uma Arte genuinamente brasileira que se tornou um patrimônio cultural do nosso país e tem como objetivo principal resgatar, cultura e valores, através da dança, luta, canto, toque de instrumentos, movimentos acrobáticos, história e muitos outros aspectos importantes na formação do ser humano, se tornando por esses motivos, uma das atividades mais completas e ricas de nosso país", comenta o professor “Faísca”.