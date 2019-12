Prefeitura de Faxinal promove jantar para servidores

Para celebrar mais um ano de muito trabalho, a Prefeitura Municipal de Faxinal realizou, na noite dessa quarta-feira (18), um jantar de confraternização para os servidores públicos municipais, com um delicioso jantar e show com a Banda Cowboys do Asfalto, de Apucarana.

O evento reuniu mais de 700 pessoas, entre servidores, familiares, secretários municipais e vereadores. O prefeito Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo (PSD), a primeira-dama e secretária de Assistência Social, Magda Cantagallo, o vice-prefeito, Pedro Moreira, o Galdério, agradeceram todos os funcionários pelo trabalho desenvolvido durante o ano, levando a administração a conquistar 89% por cento de aprovação, segundo pesquisa realizada em dezembro pelo Instituto Visão.

Durante o evento, foram elencadas obras e ações realizadas pela prefeitura no ano corrente em todos os setores.

“Estou muito feliz por mais um ano, juntamente com nossa equipe de servidores poder estar contribuindo muito para o progresso da nossa cidade. Estamos fazendo o possível e o quase impossível para deixar a nossa cidade cada dia melhor. Esse momento é para agradecer cada servidor pelo empenho e dedicação para com o município”, destaca o prefeito Gallo.

O prefeito ainda ressaltou a aprovação de 89.20% da administração feita pelo Instituto Visão em dezembro e frisou que tudo é fruto do trabalho do funcionalismo público.

“Nosso município com certeza avançou mais de 15 anos por causa do trabalho que vocês realizaram nesses 3 anos ”, salientou Gallo.

A festividade também marcou o pagamento do 13º salário a todos os servidores realizado no dia 6 de dezembro e o pagamento de dezembro dia 20.

Durante o evento, diretores do Sindicato dos Servidores Públicos realizaram um sorteio para o funcionalismo e a equipe do Centro de Convivência Municipal (CECOM) coordenadas pela professora, Michela Soares Farias Josefi.

O jantar encerrou com apresentação da Banda Cowboys do Asfalto.