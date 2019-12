Rodovias terão fluxo 40% maior no final de ano

Nesta sexta-feira (20), a concessionária CCR RodoNorte inicia a operação especial de tráfego para o período de festas de fim de ano. Com um incremento importante na capacidade de atendimento para este período, a companhia tem uma expectativa de fluxo na marca de quase 1,3 milhão de veículos ao longo dos três principais eixos rodoviários cuidados pela CCR RodoNorte: as BRs 277 e 376, além da PR 151. O movimento, que representa um aumento médio de 40% em relação aos dias normais, considera o período até o dia 05 de janeiro de 2020.

Mais da metade de toda a circulação de veículos prevista para o período de Natal e Ano Novo (58%) nos segmentos da CCR RodoNorte se concentra na BR 277, principal ligação entre Curitiba e o Interior do Estado: serão mais de 730 mil veículos trafegando pelos dois sentidos da rodovia na região de São Luiz do Purunã. Em relação aos dias de maior movimento na soma das três rodovias, o sábado (21) é a data com previsão de fluxo mais elevado, com 97,5 mil veículos – o que representa um movimento 103% acima do normal.

Considerando apenas o trecho entre Balsa Nova e Curitiba da BR 277, por sua vez, o dia de maior fluxo será a próxima quinta-feira (26/12), com movimento estimado em 55,6 mil veículos – número 93% maior do que em dias normais, seguido pelo sábado (21/12), com 55,5 mil veículos, e pelo dia 27 de dezembro, com previsão de 53,7 mil veículos. Ainda de acordo com o setor de planejamento de tráfego da CCR RodoNorte, o dia de fluxo mais baixo durante este período será em 31 de dezembro, com movimento estimado em 22,6 mil veículos – 13% abaixo do normal.

Já na PR 151, para quem segue em direção ao Interior de São Paulo, o segmento entre Ponta Grossa e Jaguariaíva deve receber 273,4 mil veículos durante o período de fim de ano. A data de maior movimento previsto pela CCR RodoNorte neste segmento é no sábado (21/12), com fluxo estimado em 21,9 mil veículos nos dois sentidos da pista – 77% acima do normal. O sábado também será o dia de maior fluxo de veículos na BR 376, entre Ponta Grossa e Apucarana, com estimativa na casa dos 21 mil veículos – 117% acima do registrado em dias normais.

Horários de Pico

Nos primeiros dias desta operação de tráfego para Natal e Ano Novo, o fluxo, especialmente na BR 277, estará mais intenso entre 15h e 21 horas desta sexta-feira (20), entre 6h e 16 horas do sábado (21), além do período entre 8h e 17 horas do dia 26 de dezembro e entre 9h e 20 horas do dia 27. Também de acordo com o planejamento de tráfego da CCR RodoNorte, o tráfego, durante este primeiro fim de semana, deve se concentrar em quase 60% no sentido Interior, com o sentido oposto recebendo fluxo semelhante no fim de semana seguinte.

Com o volume de veículos chegando a marca de 190% acima do normal em alguns horários do dia, especialmente durante o retorno da folga prolongada, somado a topografia da região – trecho da Serra de Purunã – e também a presença de sete redutores de velocidade (entre lombadas eletrônicas e radares) em um trecho de 39 quilômetros (média de um redutor a cada pouco mais de 5 km), também há a possibilidade de serem registrados pontos de lentidão ao longo deste segmento da BR 277.

Obras e Atendimento

A partir da tarde desta sexta-feira (20), a CCR RodoNorte irá paralisar as obras de troca do asfalto nos dias e horários de maior movimento nas rodovias. Lembrando que, para os usuários em trânsito pelas rodovias, estão à disposição o site da CCR RodoNorte, www.rodonorte.com.br, além do telefone 0800 42 1500.