Golpista engana comprador e vendedor de carro em Ivaiporã

Um homem de Maringá que estava comprando um Gol através de um aplicativo na internet e o vendedor do veículo foram vítimas de estelionato ontem (18), em Ivaiporã. Ambos, só conheciam o intermediário da venda pelo WhatsApp.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o comprador estaria negociando o carro com o suspeito por R$ 11 mil e foi a Ivaiporã fechar o negócio. O comprador por sua vez havia pedido R$ 18 mil pelo veículo. Segundo a PM, neste tipo de venda pela internet, os estelionatários se apresentam como intermediários da venda, após clonarem o anúncio verdadeiro por um valor inferior.



Na cidade, o comprador entrou em contado com o intermediário via WhatsApp que solicitou o pagamento antecipado da metade do valor da compra, antes que o recibo de venda fosse assinado pelo vendedor do veículo no cartório. Sendo então depositado o valor na conta de uma terceira pessoa na agência do Banco Itaú.



Após efetuar o depósito, o comprador foi ao cartório e encontrou o vendedor do veículo, que também aguardava a entrada do dinheiro na conta dele, o que não aconteceu. Foi tentado contato telefônico com o suspeito, porém o mesmo não respondeu.