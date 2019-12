Cemic entrega certificados em São Pedro do Ivaí

O Centro de Estudo do Menor e Integração a Comunidade (CEMIC +), vinculado ao Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, por meio da Secretaria de Assistência Social e CRAS, entregou na terça-feira (17), cerca de 26 declarações de conclusão da oficina de informática para adolescentes que concluíram as oficinas.

O período desta oficina foi de seis meses. Neste período, eles aprenderam diversos módulos. As oficinas são voltadas às pessoas cadastradas em programas sociais do governo federal ou de transferência de renda e programas municipais.

Para o prefeito de São Pedro do Ivaí, José Isalberti, as ações do CEMIC + tem uma importância grande na vida das famílias em situação de risco. “Quando um jovem frequenta as oficinas do CEMIC, ele contribui para restabelecer e fortalecer vínculos com a sociedade e com a própria família, que em muitos casos, está fragilizado”, explica o prefeito.

Além de informática, o CEMIC + oferece oficinas de culinária, artesanato, corte/costura, desenho, costura e também o Ensino de Jovens e Adultos (EJA). Em 2019, foram atendidos gratuitamente 105 pessoas com idade entre 11 e 80 anos.

Segundo Secretário de Assistência Social, Isaque de Souza, o CEMIC + dá oportunidade de convivência de diferentes gerações. “Algumas oficinas acabam atraindo a população mais idosa, que acabam saindo da ociosidade e terminam compartilhando boas experiências e novas amizades. Com isso, os idosos se sentem mais úteis e ficamos satisfeitos em proporcionar este benefício”, assinala o secretário.

Além do secretário de Assistência Social, participaram da entrega da declaração a vereadora Maridelma Guimarães, a coordenadora do CEMIC + Marlene Peres Pagoti, a coordenadora do CAIS/SCFV Fátima Amaral e a instrutora de informática Danielle Arissa Aoyama. No final, os participantes foram agraciados com uma confraternização.