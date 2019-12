São Pedro do Ivaí reabre cadastro para transporte universitário

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí reativou o cadastramento de estudantes que usam ou pretendem utilizar o transporte universitário administrado pela Associação dos Estudantes do município.

O formulário já está ativo no site da prefeitura e pode ser preenchido pelos novos acadêmicos. O objetivo é quantificar os alunos para que a prefeitura possa ter mais subsídios para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR).

Os interessados em se cadastrar para o transporte em 2020 devem acessar o site da prefeitura, acesse e preencha o cadastro: www.saopedrodoivai.pr.gov.br

Segundo a prefeitura, a relação dos documentos obrigatórios será exigida apenas dos novos alunos, aqueles que já enviaram os documentos anteriormente, ficam isentos desta obrigação.

Os novos alunos devem encaminhar a relação de documentos para o email: contabilidade@saopedrodoivai.pr.gov.br

RESPONSABILIDADE – É importante ressaltar que as vagas existentes nos veículos que prestam o serviço de transporte universitário no município não são de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Cabe a Associação dos Estudantes verificar a disponibilidade destas vagas.