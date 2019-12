Secretaria da Saúde confirma duas mortes por gripe na Região

A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou nesta quarta-feira (18) a morte de duas pessoas pelo vírus influenza na região. Conforme boletim, morreram uma menina de 1 ano, moradora de Mandaguari e uma mulher de 29 anos, de Marilândia do Sul.

De acordo com a 16ª Regional de Saúde (RS), a jovem de 29 anos deu entrada no Hospital da Providência em 13 de dezembro e foi encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A mulher não resistiu e faleceu no mesmo. A causa, segundo o chefe da Divisão de Vigilância em Saúde da 16ªRS, foi pneumonia não especificada e influenza B. Não foi possível passar informações sobre a morte registrada em Mandaguari, pois o município faz parte de outra regional.

Costa explica que entre os vários tipos de vírus da influenza, o H1n1 é o mais difundido e com maior número de casos. "O período mais crítico é no inverno, porque as pessoas estão mais propícias contrair a doença por causa do clima", informa.

No entanto ele orienta que as medidas de prevenção à gripe devem ser mantidas, mesmo no verão. “Além da vacina, entre as medidas preventivas estão a higienização frequente das mãos, principalmente antes das refeições, e a ventilação constante dos ambientes”, destaca.

Os principais sintomas da gripe são febre alta, acima de 38 graus, com início repentino; além de dor de garganta e de cabeça, calafrios, sensação de cansaço e tosse seca. Diante dos sintomas a recomendação é para a busca de atendimento médico nas unidades de saúde. "Diante de qualquer sintoma procurar um médico e evitar automedicação", orienta.

CASOS

Segundo relatório da Sesa, foram 672 casos confirmados de síndromes respiratórias agudas provocadas pelo vírus Influenza de janeiro até agora. São 12 casos a mais que a publicação anterior, do dia 27 de novembro.

Associada ou não a outras comorbidades, como por exemplo, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares, hepáticas e renais, a infecção pelo vírus da Influenza provocou 129 óbitos no Estado neste período de monitoramento.

De acordo com o boletim, os casos de gripe são registrados em todas as regiões do Paraná. As cidades que apresentam maior número de casos confirmados da infecção são: Curitiba, com 157; Foz do Iguaçu, com 76; Ponta Grossa, com 38, e São José dos Pinhais, com 31.