Prefeitura inaugura no sábado revitalização da Praça Durvalino Frederico 

A Prefeitura de Ivaiporã inaugura no sábado (21), às 9 horas, a revitalização da Praça Durvalino Frederico, que fica localizado na Av. Paraná na entrada da cidade, nas proximidades do Posto Ivaiporã. De acordo com o Departamento Municipal de Engenharia, a revitalização da praça foi executada com recursos próprio do governo municipal no valor aproximado de R$150 mil.

A revitalização que faz homenagem aos pioneiros de Ivaiporã ganhou um portal de entrada característico da época da colonização, passeio em paver, bancos e lixeiras, bem como nova iluminação.

Na manhã desta quarta-feira (18), o prefeito Miguel Roberto do Amaral, acompanhado do pessoal da diretoria de obras e do departamento de meio ambiente vistoriou as obras de conclusão da praça.

Conforme Miguel Amaral, a praça foi idealizada na gestão do ex-prefeito Carlos Gil pela arquiteta Silvana Zurlo. “Nós executamos as obras, o portal de entrada é no formato das primeiras casas construídas pelos pioneiros na década de 1950, e homenageamos também o seo Durvalino Frederico, que foi um dos primeiros barbeiro da cidade, e tem uma história muito bonita no nosso município”.



Mauricio Frederico filho do homenageado que mora em frente à praça, fez questão de agradecer o gestor municipal. “A gente agradece e estamos muito felizes com essa homenagem, tanto para meu pai, quanto para os pioneiros. Um espaço que ficou muito bonito, e com certeza, mais uma opção de lazer e descanso para o povo de Ivaiporã”, disse Frederico.