Thaeme & Thiago é uma das atrações da 18ª Festa da Uva Niágara, de Rosário do Ivaí

Está marcada para os dias 27, 28 e 29 de dezembro, a 18ª Festa da Uva Niágara, em Rosário do Ivaí, com muitas atrações preparadas pela prefeitura e pelo prefeito Ilton Shiguemi Kuroda. Confira a programação completa:

Dia 27:

18h30 - Concurso da Melhor Uva

20h00 - Concurso da Rainha da Uva

21h00 - Abertura da Festa com o Rodeio

23h30 - Show com Mayck & Lyan



Dia 28:

14h00 - Pista Extreme (evento paralelo à festa)

20h00 - Premiação do Concurso da Uva

21h00 - Continuação do Rodeio

23h30 - Show com Juliano Cezar



Dia 29:

08h00 - 4ª Trilhão da Uva - evento paralelo a Festa

12h00 - Almoço beneficente - em prol do Lar São Vicente de Paulo e Jefão

21h00 - Final do Rodeio

23h30 - Show com Thaeme & Thiago