Por causa do mau tempo, festa de aniversário de São João do Ivaí foi adiada para janeiro

As previsões indicam chuvas em grande volume para este final de semana, e por este motivo os organizadores da festa alusiva aos 55 anos de emancipação de São João do Ivaí decidiram adiar o evento para janeiro. O prefeito Fábio Hidek Miura esclareceu que a licitação para os shows está com validade para 30 dias, o que garante a realização.

A programação foi transferida para os dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2019. O que mudará será apenas a ordem dos shows, sendo que a abertura, na sexta-feira (17), será com a dupla Júlia e Rafaela. No sábado (18), haverá show com João Neto e Frederico e no domingo (19), com Conrado e Aleksandro.

Segundo Hidek, foi feito contato com os escritórios dos artistas para que a festa fosse realizada ainda este ano, no final de semana antes do ano novo, mas não foi possível por causa da agenda preenchida. “É um período muito movimento na agenda dos artistas, além deles darem uma pausa para um curto período de férias. Em comum acordo entre os escritórios, conseguimos a data para a segunda quinzena de janeiro”, explicou o prefeito.

A administração ainda destaca que a festa terá todos os atrativos que já estavam programados, como parque de diversões e praça de alimentação. “Tudo será mantido. Vamos ainda tentar contratar uma estrutura de cobertura, como teve na festa de Faxinal, para que a chuva não interfira na comemoração da nossa população”, conclui Hidek.

Então, agende aí: a comemoração do aniversário de São João do Ivaí será nos dias 17, 18 e 19 de janeiro.