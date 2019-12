Marilândia do Sul realizará entrega de brinquedos do Natal Encantado

As senhas estão sendo distribuídas no CRAS até as 11:30 desta quinta-feira. Pais ou responsáveis devem levar um documento da criança de até 12 anos para a retirada.

Para que as crianças possam receber os presentes os pais devem comparecer ao CRAS portando um documento, já nos distritos as senhas estão sendo distribuídas nas escolas pelo professor Valter. O evento realizado pela secretaria de assistência social acontece nesta quinta-feira (19) às 19:30 em frente à Igreja Matriz.

Pelo segundo ano consecutivo Marilândia realiza o Natal encantado e entrega de presentes para as crianças do Município. A noite vai contar com a peça teatral “A fantástica fábrica de natal” apresentada pelo grupo Arte encenada de Campo Mourão, e também a chegada do Papai Noel com a distribuição dos presentes.

A chegada do Papai Noel é um momento especial para as crianças, e a prefeitura trabalha todos os anos para tornar esse momento cada vez mais mágico, com apresentações e distribuição de brinquedos, para manter viva a magia do natal”. Disse o Prefeito Aquiles Takeda.

“Vai ser uma noite mágica, de muita alegria. Contamos com a presença de todos para tornar a noite ainda mais especial, tudo foi feito pensando em toda a população do município, para ser um momento de descontração com toda a família para celebrar o natal”. Comentou a Secretaria de Assistência Social Vanessa Ferreira.