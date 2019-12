Duas pessoas morrem após acidente na PR-323

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um acidente na PR-323, em Sertaneja, na manhã desta quarta-feira (18).

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), quatro caminhões bateram no KM 9. A colisão ocorreu por volta das 9h.

Conforme a polícia, um caminhão carregado com bebidas invadiu a pista contrária e atingiu a lateral de um caminhão. Depois disso, esse veículo com bebidas bateu de frente com uma carreta que estava carregada com bobinas de plástico.

Para desviar do acidente, o motorista do quarto caminhão envolvido jogou o veículo para uma área de plantação às margens da rodovia.

Os caminhoneiros do caminhão de bebidas e do que estava carregando bobinas morreram no local. Os corpos serão levados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Londrina.

O motorista do veículo que parou na plantação sofreu ferimentos graves e foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital Santa Casa de Cornélio Procópio.

O caminhoneiro do quarto veículo envolvido não ficou ferido. A batida provocou um congestionamento de aproximadamente 10 quilômetros.