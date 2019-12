Festa de 40 anos de Lunardelli atraiu mais de 10 mil pessoas

Foi um final de semana chuvoso e cheio de eventos no Vale do Ivaí, mas não tirou o brilho da festa em comemoração aos 40 anos de emancipação política de Lunardelli. A organização divulgou média de público, sendo que cerca de 10 mil pessoas passaram pela festa durante os três dias.

Somente no sábado (15), dia em que a atração principal era uma das maiores bandas do Brasil, o Grupo Tradição, foi registrado um público superior a 4 mil pessoas. No mesmo dia, as autoridades subiram ao palco para cantar os parabéns para o município junto com a população.

O vice-prefeito, Célio Pinto de Carvalho, lembrou em seu discurso a proposta criada pelo Governo Federal que pode resultar na extinção de pequenos municípios, como Lunardelli. “Foi uma grande luta, esforço de muitas pessoas, para que Lunardelli se torna-se município e pudesse se desenvolver. Hoje comemoramos 40 anos de emancipação e esta história não pode acabar assim. Precisamos de incentivos e propostas para crescer, e não para dar fim a tudo que foi construído”.

O prefeito Reinaldo Grola destacou para a comunidade que o momento de festa também foi proporcionado para celebrar o bom momento que o município está vivendo. “Estamos encerrando o terceiro ano de mandato, enfrentando crise, mas conseguindo, com muita honestidade, honrar os compromissos com os fornecedores, servidores públicos e com as demandas públicas. Esta é uma gestão marcada com muitas conquistas, com muitos investimentos”, concluiu.

No domingo, dia 16, a festa foi encerrada com o show da banda Metrópole. A festa de aniversário contou com o apoio da Câmara Municipal de Lunardelli, Copel, Sanepar e Zazz Internet.