Godoy Moreira inaugura ampliação da quadra de malha com etapa do campeonato estadual

O município de Godoy Moreira foi a capital da malha no último domingo, dia 15. O evento aconteceu no complexo esportivo e contou com grande público e competidores de vários municípios do estado. O que estava em jogo era a 10ª etapa do Campeonato Regional de Malha do Paraná.

A equipe de Japurá foi a grande campeã com a dupla Jorge e José Carlos. O segundo e terceiro lugares ficaram com a cidade Maringá, com as duplas Dalézio e Aldair e Valter e Fernando, respectivamente; na quarta colocação ficou Jussara, com Andrey e Robinho; quinto Godoy Moreira, com João Dionísio e Ninão e sexto lugar a dupla de Japurá, Toninho e Januário.

Com esses resultados, o grande campeão geral da competição foi Maringá, segundo Japurá, terceiro Sarandi, quarto Peabiru, quinto Cianorte, sexto Jussara, sétimo Godoy Moreira, oitavo Campo Mourão, nono Indianápolis e décimo Nova Esperança.

O prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves enfatizou que a competição estava sendo realizada graças ao incentivo que o município tem no setor de esporte. O gestor destacou que na oportunidade estava sendo entregue oficialmente a população a nova pista de malha, que foi uma ampliação no complexo esportivo realizada pela prefeitura, sendo investido R$ 40 mil em recursos próprios.

Ainda, no domingo, também foi finalizado os campeonatos municipais de Vôlei de Grama e Futebol em campo sintético. O secretário de Esportes, Amarildo dos Santos, enalteceu que 2019 foi um ano de muitas conquistas para o esporte de Godoy Moreira e que o calendário de 2020 já está praticamente definido, com muitos eventos para os esportistas. “Temos que agradecer a administração e os vereadores que tem dado apoio para que o trabalho possa acontecer”, destacou o secretário.