Homem cobra R$ 100,00 para devolver celular furtado em Lunardelli

Um idoso que teve o celular furtado, morador na Rua Minas Gerais, em Lunardelli acabou sendo extorquido para ter o aparelho de volta no valor de R$ 100,00.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, no local a equipe fez contato com o solicitante, o qual passou a relatar que mora na residência com mais duas pessoas, uma senhora de idade de qual ele cuida e o idoso.

Ele relatou que o celular A2 Core do idoso havia sido furtado na segunda-feira (16), e ontem duas pessoas conhecidas estiveram na residência informando que sabiam o paradeiro do celular furtado, e que trariam de volta mediante o pagamento de R$ 100,00.

Pouco tempo depois uma das pessoas retornou a residência com o celular e teria exigido o valor combinado, sendo que após as negativas do solicitante, tomou R$ 50,00 reais da mão dele e o ameaçou de morte caso ligasse para a polícia.

A equipe policial fez patrulhamentos a fim de localizar o suspeito, porém sem êxito, sendo ambas as vítimas orientadas.