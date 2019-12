Empreendimento imobiliário é apresentado em Ivaiporã

A Sanches Imóveis de Apucarana e a DR Engenharia de Arapongas apresentaram ao prefeito Miguel Roberto do Amaral, um novo empreendimento na cidade de Ivaiporã: o Residencial Bariloche, que será construído no sistema de construção a preço de custo, modalidade em que há a formação de um grupo com o objetivo em comum de incorporar um empreendimento. Há, ainda, a parceria da Imobiliária Classinet de Ivaiporã e proprietários do imóvel onde a edificação será construída.

Conforme Alonso Sanches, da Sanches Imóveis, o Residencial Bariloche será construído na Rua Portugal, esquina com a Avenida Espanha, nas proximidades do Campus da Universidade Estadual de Maringá (UEM), Fórum e Hospital Regional, uma área de grande expansão imobiliária no município.

O empreendimento contará com 60 apartamentos, três pisos de estacionamento, 5 salas comerciais e ampla área de lazer com, piscina completa, espaço fitness, espaço teen e espaço kids e 2 salões gourmet.

O prefeito Miguel Roberto do Amaral comemora o interesse dos empreendedores em investir na cidade e parabeniza a iniciativa. “Quero agradecer e parabenizar os empreendedores que vieram aqui e tiveram essa visão de construir e sair na frente, naquela região que com certeza será desenvolvidíssma e a mais prospera da cidade nos próximos anos”, comenta.