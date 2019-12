Festa da virada de Jandaia do Sul não terá fogos barulhentos

A Prefeitura de Jandaia do Sul anuncia que neste ano, a tradicional queima de fogos durante a virada de ano na Praça do Café, será feita apenas com fogos de artifícios de efeito visual, sem estampido.

O objetivo da nova regra é proteger idosos, crianças, pessoas com deficiência, que podem ter mal-estar diante dos barulhos. Outra preocupação da Prefeitura foram os animais, principalmente cães que se assustam com os estouros.

A medida que foi adotada pela prefeitura foi discutida também na Câmara de Vereadores. A Câmara Municipal aprovou em junho de 2019 um projeto de Lei que proibia a soltura de fogos de artifício com estampido no município. A lei, entretanto, foi revogada no mês sequente, por recomendação do Ministério Público, sob alegação de inconstitucionalidade da mesma.

Segundo o prefeito Benedito José Pupio, a prefeitura resolveu adotar a postura de se abster de fogos barulhentos por conta da mobilização da comunidade. "Idosos, crianças, o pessoal das entidades de defesa dos animais, enfim muita gente não gosta do barulho e resolvemos adotar isso nos eventos da prefeitura. Nem na chegada do Papai Noel não teve fogos neste ano", comenta