Fundação Beneficente de Ivaiporã recebe título Consagração Pública Municipal

Com o plenário lotado, a Câmara de Vereadores homenageou a Fundação Beneficente de Ivaiporã com a entrega de título Consagração Pública Municipal. A homenagem, realizada na sessão de segunda-feira (16), foi proposta pelo vereador Marcelo Reis (PTB).

A fundação mantém na cidade a Casa da Fraldas que fabrica e distribui as unidades gratuitamente para famílias carentes, e ainda o projeto Flauta Doce nos colégios municipais Maria Diva, Bento Viana e Carlos Lacerda e todos os finais de anos através do projeto “Papai Noel Solidário “distribui em média 3 mil presentes para crianças carentes de Ivaiporã e Lunardelli, dentre outras ações.

José Carlos Pinto presidente da entidade agradeceu aos vereadores pelo reconhecimento e também aos integrantes da Fundação Beneficente que há mais de 15 anos realizam trabalhos assistenciais na cidade. “Eu também gostaria de agradecer muito, meus irmãos que são mais de 70 e ajudam com dinheiro, com recursos e confiam na gente”.

Ele ressaltou ainda que a Fundação Beneficente tem muitos voluntários. “Ivaiporã é uma cidade abençoada, tem tanta gente boa, e o resultado do trabalho se deve principalmente a essas pessoas, quer com recursos materiais ou no trabalho voluntário na confecção das fraldas, ou mesmo, ajudando a distribuir os presentes e em outros eventos. Então o nosso muito obrigado”.



O vice-prefeito Ilson Gagliano representou o prefeito Miguel Amaral. Ele parabenizou e destacou que o reconhecimento estimula todos os integrantes da entidade. “Esta é uma homenagem merecida por todo o bem que tem sido feito na cidade. Parabéns José Carlos e a todos os diriegentes e voluntários da fundação”.



O autor da homenagem vereador Marcelo Reis disse que a entidade é exemplo de trabalho bem feito. “É uma associação que começou com um grupo de amigos e hoje é uma entidade bem estruturada, e isso realmente serve de exemplo para que a gente possa cada vez mais ter colaboração social”.

O presidente do Legislativo, vereador Eder Bueno, ressaltou a satisfação em poder homenagear que tanto bem faz pela população. “Estou muito honrado em poder homenagear essa entidade com a qual tenho uma relação de muito carinho e respeito pelo trabalho que realizam a favor da comunidade”.