Menino agredido pelos pais adotivos com chineladas e varinha sai do hospital

Recebeu alta médica nesta terça-feira (17), o menino de 8 anos que foi agredido pelos pais adotivos, em Londrina. A criança estava internada no Hospital Evangélico

O menino ficou uma semana na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica e, no domingo (15), foi transferida para a enfermaria. Após alta médica, ele foi encaminhado a um abrigo.

Os pais adotivos do menino estão presos preventivamente suspeitos de tentativa de homicídio. O casal reconheceu ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil que bateu no menino. Eles disseram que deram chineladas e agrediram com varinha de plástico para 'corrigir e disciplinar' o garoto.

