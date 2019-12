Clipe "Ivaiporã é demais" viraliza nas redes sociais e ganha espaço na TV pública, veja o vídeo

O novo clipe institucional "Ivaiporã é demais” viralizou nas redes sociais, e até a TV Paraná Turismo, Canal 9.1 (emissora pública do Estado do Paraná com sede em Curitiba) passou a exibir o clipe na programação.

Além disso, a emissora publicou clipe no canal do Youtube. Segundo o coordenador de Jornalismo, Velozo Santos, "o vídeo de Ivaiporã é criativo, inovador e contagiante”.

A TV Paraná Turismo tem uma programação voltada para a divulgação da cultura, identidade e turismo do Estado. E, em breve, irá produzir um material em Ivaiporã.

O prefeito Miguel Roberto do Amaral ressalta que o vídeo foi feito com base nas potencialidades turísticas da cidade. A melodia do clipe é do compositor carioca Carlinho Soares.

“Fizemos o vídeo e a Rede Paraná de Turismo gostou da ideia e também colocou na programação da televisão. Estamos muito felizes com o sucesso. Temos notícias de muitas pessoas que não viriam a cidade e estão se programando para visitar Ivaiporã que é demais mesmo”.

O prefeito lembra que o vídeo institucional faz parte do programa municipal de turismo implantado pela atual administração, que tem como uma das metas a criação de praças temáticas.

Neste ano, a prefeitura inaugurou a Praça Japão na Av. Castelo Branco e a Torre Eiffel na Praça França que fica nas proximidades da Prefeitura. Para 2020, a ideia é a instalação de duas outras praças temáticas: Praça Portugal na Av. Paraná nas imediações do Sicredi e Praça Itália no canteiro central nas proximidade do terminal rodoviário.