Polícia Civil de Faxinal prende homem suspeito de matar o ex-cunhado

A Polícia Civil de Faxinal prendeu na manhã desta terça-feira (17) um homem de 32 anos suspeito de matar o ex-cunhado em Grandes Rios. O crime aconteceu na noite de sábado (14). José de Oliveira dos Santos, conhecido como "Zé Cascavel", de 45 ano foi morto a facadas.

Segundo o delegado, Dr. Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, Francielio Francelino de Lima, mais conhecido como 'Fran', foi preso no Distrito de Ribeirão Bonito. "Ele estava escondido em um matagal, nós sabíamos disso. Fomos até a casa dele, conversamos com os familiares, com o advogado e ele resolveu se entregar. Ele também entregou a faca que teria sido usada no dia do crime," detalha o delegado.

A motivação do crime seria ameças que a vítima teria feito contra a família do suspeito. "A vítima, o Zé Cascavel, teria ameaçado a irmão do autor do crime. Ele estaria tentando reatar um relacionamento com ela. O suspeito contou que o ex-cunhado disse que iria matar todos e atear fogo neles, e disse que iria buscar algo em sua casa e voltar para resolver a situação. Francelino então foi até o carro dele, pegou uma faca, e quando o Zé voltou, já foi atingido pelo golpe de faca," informa o delegado.