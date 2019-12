PRF apreende mais de meio milhão de carteiras de cigarro em Guarapuava (PR)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 550 mil carteiras de cigarro na tarde desta segunda-feira (16) em Guarapuava, na região centro-sul do Paraná.

Avaliada em R$ 2,75 milhões, a carga contrabandeada do Paraguai era transportada em uma carreta bitrem. Por volta das 15 horas, o motorista desobedeceu a ordem de parada, na altura do quilômetro 319 da BR-277.



Mais à frente, ele abandonou o caminhão e fugiu a pé, através de uma área de mata. Buscas foram realizadas, mas o contrabandista ainda não foi localizado.

A PRF encaminhou a ocorrência para a unidade da Receita Federal em Ponta Grossa.

Entre janeiro e novembro deste ano, a PRF apreendeu 36,9 milhões de carteiras de cigarro no Paraná. O número corresponde ao dobro do que foi registrado durante todo o ano passado, quando 18,4 milhões de carteiras foram apreendidas no estado. Conforme o balanço parcial, 2019 já é o ano em que a PRF mais apreendeu cigarros no Paraná desde o início da série histórica, em 2010.