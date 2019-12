Uma pequena casa do Instituto Federal do Paraná (PR), que fica localizado em frente ao campus em Ivaiporã, na Rodovia PR 466, foi invadida ontem (16) por um homem desconhecido. Ele alegava ser o proprietário do imóvel.

Funcionários do IFPR foram ao local e conversaram com o homem. Ele disse que não sairia porque tinha comprado a propriedade, e a mudança já se encontrava a caminho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, e quando o suspeito percebeu entrou no carro dele e se retirou.