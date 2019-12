Casal de namorados morre após acidente na BR-376

Um rapaz de 23 anos e uma jovem de 17, morreram após um grave acidente na tarde de segunda-feira (16), na BR-376 em Maringá. Os dois eram namorados.

O casal ocupava uma Honda Biz com placas de Sarandi. Além da Biz, outros dois veículos se envolveram no acidente. Um Pegeout e um Bi-trem tanque que transportava uma carga de etanol.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a princípio os três veículos trafegavam no mesmo sentido, Mandaguaçu-Maringá. Em um levantamento preliminar realizado no local do acidente, constatou-se que houve uma colisão entre o carro e a moto. Na sequência, o piloto da Biz perdeu a direção e caiu debaixo das rodas do caminhão.

As vítimas fatais, Leonardo Rosa, e Maria Eduarda moravam na cidade de Mandaguaçu. O motorista do Peugeot ficou em estado de choque e foi levado para o Hospital Santa Casa.

O motorista do caminhão não se feriu. As causas do acidente serão apuradas.