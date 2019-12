Mãe e filha morrem após acidente na PR-445

Mãe e filha, uma criança de dois anos, morreram após um acidente na PR-445 na tarde de segunda-feira (16). A batida foi próxima ao trevo do Distrito de Lerroville e envolveu o carro da família e um caminhão.

A vítima, que dirigia o carro, é Marcella Magalhães Chapadeiro Diana, moradora de Tamarana. A criança de dois anos ia na cadeirinha no banco de trás. Ambas ficaram presas às ferragens e morreram no local.



Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, PRE, a princípio a motorista do carro teria invadido a pista contrária, a chuva que atingia a região no momento do acidente pode ter provocado a batida.

O motorista do caminhão, que seguia para Londrina, teve apenas ferimentos leves e relatou aos socorristas do Siate que não teve tempo de desviar.

Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar as vítimas das ferragens.