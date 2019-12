Polícia Militar registra furtos em cinco municípios na região da 6ª CIPM

A 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) atendeu ontem (16) ocorrência de furtos em cinco cidades da região. Os casos foram registrados em Ivaiporã, Jardim Alegre, Faxinal, Borrazópolis e Lunardelli.

Em Ivaiporã e Jardim Alegre houve furto de duas motos. No distrito de Jacutinga, em Ivaiporã, uma moto Honda/Cg 125 Titan azul foi levada ontem de frente à residência da vítima, por volta das 13 horas.

Outra vítima em Jardim Alegre na noite anterior, deixou a moto CG azul estacionada na Rua Tiradentes, por volta das 22 horas, e ao retornar às 23h40 o veículo não estava mais no local.

Ainda em Jardim Alegre foi registrado o furto de uma serra circular Stihl, uma serra mármore Bosch e uma furadeira Wonder, de uma obra em construção, no centro da cidade.

Na estrada rural do Machadinho, em Faxinal, uma casa foi alvo de arrombamento. A vítima saiu por volta das 20 horas da noite de domingo e retornou na madrugada de ontem, e encontrou a porta arrombada. Foram furtados do local diversos objetos.



Em Lunardelli, a vítima saiu para trabalhar com esposa às 05h30 e retornou após as 16 horas. A janela voltada para os fundos da casa estava com o vidro quebrado e o cadeado que ficava na parte de dentro estourado, foi furtado da casa R$ 235,00, em dinheiro.

Na cidade de Borrazópolis ladrões levaram no final de semana, uma Toyota/Bandeirante azul. O veículo estava estacionado em um barracão localizado na Rua Higienópolis.