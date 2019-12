Milhares de pessoas prestigiam ExpoFaxinal

A dupla Marcos & Belutti encerrou a ExpoFaxinal 2019 na noite deste domingo (15), na pista de motocross, em Faxinal. O evento realizado pela Prefeitura em parceria com a Câmara Municipal faz parte da programação dos 68 anos do município. Foram três dias de shows com grandes nomes da música sertaneja.

Na sexta-feira, 13, teve a abertura das festividades com o tradicional rodeio em touros, cavalos e show com Humberto e Ronaldo — sábado, 14, rodeio e show com Conrado e Aleksandro e domingo, 15, encerramento do rodeio e show com Marcos e Belutti.



Com narração de Sueder Martins e Marcio Bueno, os campeões do rodeio foram conhecidos na noite de domingo.

Touros: Everson José de Oliveira – Borrazópolis

Cavalos: Lindomar Goulart — Faxinal



Recursos para o Município



O deputado federal, Sergio Souza esteve visitando a ExpoFaxinal na sexta-feira, e deixou um cheque no valor de R$ 2.05 milhões para serem usados na saúde do município.

O presidente da Câmara Municipal de Faxinal, repassou às mãos do prefeito, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, um cheque no valor de R$ 205 mil. A expressiva quantia devolvida aos cofres públicos é fruto da excelente gestão da atual Mesa Diretora da Casa, sob presidência do vereador Paulinho Portela e demais vereadores para colaborar com o município.

Para o prefeito de Faxinal, Ylson Alvaro Cantagallo, o Gallo, o objetivo foi cumprido e agradeceu os funcionários que trabalharam para que festa fosse um sucesso e a todos os munícipes e visitantes.

"Obrigado ao deputado Sergio Souza pelo presente de uma verba que é bem-vinda para a saúde do nosso município e ao presidente da Câmara, Paulinho Portela e todos os vereadores pela parceria, somos um time de 11 governando essa cidade em harmonia. É muito bom ver a cidade em festa e o povo feliz. Esta foi a sensação destes três dias de evento em nossa cidade, recebemos muitos visitantes e logicamente o nosso munícipe pode aproveitar bastante este momento de lazer. Foi dias de uma festa com harmonia, alegria e descontração”, declarou Gallo.