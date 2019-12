São João do Ivaí comemora 55 anos com festa

Na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, São João do Ivaí comemora 55 anos de emancipação política. Neste dia, acontecerá o início da festa de aniversário, promovida pela prefeitura, com show de Conrado e Aleksandro. No sábado (21), haverá show de João Neto e Frederico e no domingo (22), show de Julia e Rafaela.



Haverá praça de alimentação e parque de diversões todas as noites e a entrada será gratuita. Em contato com o prefeito Fábio Hidek Miura, para saber se o feriado será mantido no dia 20 de dezembro, o Canal HP foi informado que será publicado decreto transferindo o feriado municipal para o dia 02 de janeiro de 2019, ampliando o período de folga para na virada de ano, como vem acontecendo nos últimos anos.

Então, para quem estava com dúvidas, sexta próxima é aniversário da cidade, mas o comércio e as repartições públicas estarão abertas normalmente.

* Informações Canal HP