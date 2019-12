Mulher é presa por envolvimento em comércio clandestino de combustíveis, em Ortigueira

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (16), suspeita de comercializar combustível em uma borracharia às margens da BR-376, em Ortigueira. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 1.600 litros de combustíveis, (óleo diesel e álcool), acondicionados em mais de 80 galões

Segundo ela, o local pertence a um senhor que em setembro de 2018 foi preso, também pela PRF, pelos mesmos crimes. Os combustíveis eram retirados de forma clandestina e criminosa de tanques de carretas, acondicionados em galões e vendidos a usuários da rodovia.

A PRF apreendeu todo o combustível e encaminhou juntamente com a senhora presa à Delegacia da Polícia Civil de Ortigueira.

Ela responderá juntamente com outras pessoas envolvidas a crimes contra a ordem econômica, com penas que varia entre 1 a 5 anos de detenção e também a crimes ambientais, com pena de 1 a 4 anos de reclusão.