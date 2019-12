Festa de Jandaia do Sul atrai grande público

Milhares de pessoas participaram da programação festiva dos 67 anos de Jandaia do Sul. A festa, iniciada na quinta-feira com chegada do Papai Noel se estendeu até domingo com shows gratuitos no entorno da Praça do Café.

A Abertura das festividades iniciou na quinta-feira, com a chegada do Papai Noel, e a inauguração do Túnel de luz. Na Sexta feira (13) iniciaram os shows artísticos. Foram várias apresentações com artistas do município, como Robson e Diego, Gabriel Nascimento, César Marques e atrações nacionais. Subiram ao palco de Jandaia do Sul as duplas Mayk e Lyan, Edson e Hudson e a Gian e Giovani, que encerrou as festividades no domingo(15).

O evento contou também com barraca de alimentação comandada pelo Rotary Club, barracas típicas e parque de diversão.

O prefeito Benedito José Pupio, o “Ditão”, agradeceu a todos que estiveram envolvidos no evento.