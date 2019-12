Polícia civil prende 20 suspeitos de remover cadáveres e vender terrenos ilegalmente

A Polícia Civil concluiu nesta segunda-feira (16) inquérito que investiga 20 pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que removia cadáveres e vendia ilegalmente terrenos do cemitério municipal de Ibiporã. Entre os indiciados estão o diretor municipal do cemitério e um servidor público de Jataizinho. Segundo a polícia, todos foram indiciados por concussão, vilipêndio de cadáver e organização criminosa.

Conforme apurado nas investigações, os suspeitos retiravam ossadas enterradas no cemitério e as descartava em lugares impróprios. Era preciso tirar as ossadas do cemitério para que os terrenos fossem vendidos. Ou, as ossadas eram colocadas em sacolas e armazenadas em outros túmulos. Segundo informações do Instituto de Criminalística encontrou, dez ossadas foram encontradas em um único túmulo. Também foi encontrada uma sacola com ossada humana na sede administrativa.

A polícia descobriu que as vítimas pagaram entre R$ 2 mil e R$ 22 mil pelos terrenos. Pela prefeitura, os valores giravam entre R$ 3 mil e R$ 10 mil. Desde o início da operação, foram identificadas 45 vítimas do golpe.

PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO

Treze pessoas foram presas suspeitas de integrar a organização no início de outubro, na primeira fase da operação. Entre elas estava o então diretor do cemitério municipal de Ibiporã que foi suspenso pela prefeitura após ser solto junto com o grupo.

(Com informações do G1 Paraná)