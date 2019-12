Prefeitura de Ivaiporã anuncia investimentos em galerias pluviais, pavimento asfáltico e recape com CBUQ

O prefeito Miguel Roberto do Amaral anunciou na última sexta-feira (13), novo projeto de pavimento com asfalto em mais de 20 mil metros quadrados no quadro urbano de Ivaiporã. As obras terão início com a construção de galerias pluviais que serão realizadas com recursos próprios da prefeitura. A administração também vai recapear 8 mil metros² com Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ) em ruas da Vila João XXIII.

Conforme o setor de engenharia serão beneficiados com o projeto de galerias e asfalto, as ruas do Jardim Alto da Gloria num total de 15.552 m², mais 2.345 m² nas Ruas Anhanguera e Marechal Teodoro na região do Jardim Versalhes, e as Ruas Ceara e Felicita Rother atrás do Colégio Mater Consolatrix no centro da cidade (galerias já iniciadas) num total de 2.579 m².

Conforme o prefeito Miguel Amaral, os investimentos são de aproximadamente R$ 2 milhões. “As galerias serão com recursos próprios da Prefeitura e o asfalto será pela Caixa Econômica Federal. Já iniciamos as galerias na Rua Ceara, e as demais obras serão iniciadas assim que o clima melhorar”, explica Miguel Amaral.



Além disso, a prefeitura vai realizar recape asfáltico em mais 8 mil metros² da malha viária na Vila João XXII. “Vamos recapear com CBUQ para eliminar esse problema de buracos nos bairros em ruas que foram recapeadas com asfalto a frio, e tem vida útil de dois a três anos. Com asfalto a quente é no mínimo 10 anos sem problemas”, afirmou Miguel Amaral.

Os recurso para a recuperação da malha viária serão através do Governo do Estado, por meio de emenda do deputado Alexandre Curi no valor de R$ 250 mil.