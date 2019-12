Criança agredida em Londrina recebe alta da UTI e é levada para enfermaria de hospital

O menino de 8 anos que foi agredido em Londrina, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico e está internado na enfermaria da instituição nesta segunda-feira (16), segundo o boletim médico, a criança está estável e em observação.

Os pais adotivos estão presos, desde o dia 8 de dezembro, suspeitos de tentativa de homicídio e tortura. Eles confessaram que bateram no menino, que foi internado com vários vários hematomas pelo corpo e mordidas.

A delegada do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), ouviu o menino na sexta-feira (13). Ela relatou que a criança estava sonolenta, mas confirmou que os machucados teriam ocorrido em casa. A delegada ainda relatou que o garoto disse para profissionais do hospital que tem um sentimento de repulsa com a idade de voltar para casa.

O depoimento foi acompanhado de uma psicóloga e de uma enfermeira. Conforme a delegada, o menino não soube informar quantas vezes e a quanto tempo ele apanhava.



A delegada tem até o dia 18 de dezembro para concluir o inquérito.



A criança foi adotada há quase dois meses no Mato Grosso do Sul pelos suspeitos. Após ser comunicado do fato e das prisões, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul suspendeu a guarda. O Tribunal também abriu um procedimento para investigar como o processo de adoção foi realizado.