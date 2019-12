Corpo de homem com o rosto desfigurado é encontrado em Paiçandu

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na manhã de domingo (16) em Paiçandu, na região de Maringá. O rosto da vítima ficou irreconhecível por causa das agressões.

O corpo de Itamar Matheus Matos Rodrigues estava caído próximo ao Complexo Esportivo Bela Vista, local geralmente utilizado por usuários de drogas, segundo a Polícia Militar (PM).

Ainda de acordo com a PM, no corpo do haviam sinais de facadas, além de marcas causadas pelas agressões.

O corpo de Rodrigues foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá. A Polícia Civil de Paiçandu investiga o caso.