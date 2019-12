Papai Noel chega em Jardim Alegre de calhambeque e faz a alegria das crianças

Uma multidão acompanhou a chegada do Papai Noel em Jardim Alegre, na noite de domingo (15), na Praça da Igreja Nossa Senhora do Rocio. O Bom Velhinho chegou de calhambeque e fez a alegria de crianças e adultos, o evento foi organizado pela Prefeitura. A festa da chegada do Papai Noel contou ainda com a apresentação da banda municipal e do coral da Clube da Terceira Idade da cidade que cantou músicas natalinas.

Papai Noel desfilou em um carro aberto pela cidade e desembargou na Praça da Igreja, sendo cercado por centenas de crianças. Após desejar um Feliz Natal aos presentes, ele ocupou o trono na casinha que construída na praça da igreja, onde uma longa fila se formou para tirar fotos com ele.

O prefeito José Roberto Furlan, ao lado do vice, secretários municipais e vereadores acompanharam a chegada do Papai Noel “Ver a alegria e o brilho nos olhos de nossas crianças é essencial. Isso tudo também é graças a Câmara de Vereadores, vice-prefeito e secretários, que nos ajudam a proporcionar uma bela festa para os moradores do município”.



Marcio Sanvesso vice-prefeito de Jardim Alegre destacou a participação da população no evento. “Muita gente na rua, a população em massa prestigiando a chegada do Papai Noel. Isso nos deixa satisfeitos e muito felizes. Terminando esse ano e iniciando 2020, desejo muito amor, muito carinho e muita prosperidade para nossa cidade e para toda a polução”.

As festas de vim de ano continua na cidade, no dia 28 tem apresentação do espetáculo do grupo Radical Motos Show, a partir das 20 horas, dia 29 tem show do cantor Tiago Viola, as 22 horas. A apresentação do dia 30 está por conta da Banda Lis e show da virada a apresentação será da dupla Cowboy e Cuiabá.