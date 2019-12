Carro que transportava pacientes se envolve em acidente na BR-376; uma pessoa morreu

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um acidente na manhã desta segunda-feira (16), em Palmeira, nos Campos Gerais dos Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro que transportava pacientes de Ribeirão do Pinhal, no norte pioneiro do estado, para Curitiba, bateu na traseira de um caminhão bitrem.

A batida foi registrada em um trecho de reta, com pista dupla, na BR-376. Uma passageira, que não utilizava cinto de segurança, morreu no local.

Outros três passageiros do carro foram encaminhados para o Pronto Socorro de Ponta Grossa com ferimentos moderados.

A PRF informou que deve investigar se o motorista do carro dormiu ao volante antes da batida.