Coral da Sanepar de Curitiba apresenta hoje em Ivaiporã

O Coral Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) se apresentará, em Ivaiporã, nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro, às 20 horas, no coreto da Praça Manoel Teodoro da Rocha, onde o Papai Noel atenderá crianças e adultos a partir das 19 horas. Caso o tempo mantenha-se chuvoso a apresentação será transferida para o Centro Cultural da Melhor Idade.

A apresentação do Coral Sanepar integra a programação natalina preparada especialmente pela Prefeitura de Ivaiporã, por meio do Departamento Municipal de Cultura, com apoio da Sanepar.

A diretora do Departamento Municipal de Cultura, Amanda Amaral, agradece antecipadamente ao gerente regional da Sanepar de Apucarana, Luiz Carlos Jacovassi, por apoiar a apresentação do Coral da Sanepar pelo 2º ano consecutivo.

O Coral Sanepar foi formado, há 36 anos, por empregados da companhia que percorrem o Estado do Paraná realizando diversas apresentações regidas pela maestrina Cristiane Alexandre e pelo maestro Dirceu Saggin – ambos de Curitiba.