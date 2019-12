Mulher esfaqueia marido em Marilândia do Sul

Uma mulher de 27 anos esfaqueou o marido na madrugada desta segunda-feira (16), na Avenida dos Missionários, em Marilândia do Sul. O homem, de 30 anos, foi atingido no antebraço e precisou levar 3 pontos no local.

A polícia militar foi acionada durante a madrugada pela mãe da vítima. Ela contou que durante o dia o casal havia se desentendido e a mulher havia ido embora de casa. Por volta da 1h de hoje, quando todos na residência estavam dormindo, a mulher chegou embriagada, chutou a porta, e entrou gritando que iria matar o marido. De posse de uma faca, ela agrediu o homem, causando ferimento no antebraço.



A equipe policial chegou ao local, e conduziu a mulher até a delegacia. Também foi localizada a faca utilizada, sendo uma faca de cozinha medindo 17 cm de lâmina e 11,5 cm de cabo de madeira.



A vítima foi encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) para atendimento médico, onde foi constatada lesão leve e sendo necessário sutura de 3 pontos.